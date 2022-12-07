За його словами, цей статус повністю відображає його.

Український співак Вася Демчук, який підкорив своєю щирістю та чуттєвістю, розповів, як ставиться до свого статусу головного романтика соцмережі TikTok.

В інтерв'ю УНІАН він сказав, що цей статус повністю відповідає його внутрішньому світу й творчості:

"Послухайте мої треки - вони ж всі про кохання, про почуття. Я доволі простий хлопець по своїй натурі, можу легко підійти в кав’ярні до дівчини, яка робить каву, й зробити комплімент її гарним блакитним очам. Мені приємно її похвалити, а в неї покращиться настрій принаймні на годинку. Іноді навіть з’являється відчуття, що я живу не в тій епосі, мені треба було народитися в час, коли цінувались звичайні, прості романтики".

Демчук додав, що і його пісня "Alive", яку він представить у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2023, також про любов. Вона про те, що допомагає відчувати себе живим сьогодні, у найтемніші часи.

Варто зазначити, Вася Демчук став популярним завдяки роликам у соцмережі TikTok. Там його і побачила українська співачка Настя Каменських, з якою він згодом випустив пісню "Sorry".

Нагадаємо, раніше фіналістка Нацвідбору на Євробачення-2023 Марина Круть в інтерв'ю УНІАН розповіла, чи бачить серед інших фіналістів конкурентів, чому друга поспіль перемога на Євробаченні для України наразі надважлива, та чи може війна вплинути на результати.

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