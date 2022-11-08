Музиканти збирають гроші для постраждалих тварин.

Британський гурт Bring Me The Horizon підтримав Україну не лише словами, а й вчинками. Музиканти збиратимуть гроші для тварин, які постраждали через розв'язану Росією війну.

23 листопада вони разом з рухом UAnimals розіграють призи за донат у 4 фунти стерлінгів (близько 170 гривень).

Британці розповіли, що тварини дуже налякані через війну. І наразі вони теж потребують допомоги. Тому гурт вирішив розіграти синьо-жовті барабанні мембрани з автографами учасників та подарункові карти в офіційний магазин рокерів Horizon Supply Co на суми 100 та 50 фунтів стерлінгів.

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"Гурт розуміє, що українці об'єдналися з початку війни, щоб допомагати не лише одне одному, а й тваринам, які постраждали через бойові дії. Вони пережили тисячі вибухів, втратили сім'ї, домівки і нормальне життя. Bring Me The Horizon хоче приєднатися та висловити свою підтримку українському народу в цей важкий час та підтримати UAnimals у їхніх благодійних ініціативах", - говориться в дописі на сторінці UAnimals в Instagram.

Нагадаємо, раніше Пенелона Крус оскандалилася заявою про війну в Україні. Вона сказала, що через бойові дії в нашій країні голодують діти Африки.

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