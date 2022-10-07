Чоловік опублікував кадри з фотосесії у себе в профілі.

Герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Топольський показав у себе в профілі неоднозначні фотографії. На них він позує в обіймах красуні-моделі. І це при тому, що скоро повинен вийти проект з ним у головній ролі. Кадри були опубліковані в блозі Топольського.

Так, чоловік позує на них поруч з моделлю. На деяких фотографіях дівчина навіть ніжно обіймає його.

Відеоролик з добірки фото Топольський підписав коротко: "Колись...".

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Більше деталей даної зйомки і того, хто ця прекрасна модель, Олександр не розкривав.

Холостяк-12: дата виходу

Новий сезон романтичного шоу повинен був бути показаний ще навесні 2022 року, але плани змінило повномасштабне вторгнення. Пізніше творці зрозуміли, що вони хочуть рятувати глядачів в такий важкий час, показуючи їм любов.

"Нашу весну вкрали, але ця осінь, як ніколи раніше, буде наповнена життям! Цієї осені на телеканалі відбудеться прем'єра "Холостяка" 12 сезон - найромантичнішого проекту країни, який занурить вас в атмосферу справжнього кохання і пристрасті і подарує незабутні емоції", - зазначили творці шоу.

Вони заявили, що перший епізод 12-го сезону вийде 30 вересня, але в цей день за кілька годин до прем'єри скасували її з "виробничих причин". Наразі доля проекту невідома

Нагадаємо, хто з головних героїв шоу "Холостяк" підтримує Україну і як.

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