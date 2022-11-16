Тепер його блог у соціальній мережі неактивний.

Сторінка головного героя 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Алекса Топольського в соціальній мережі Instagram заблокована.

Чому його сторінка на даний момент неактивна - невідомо. Однак напередодні він ще "з'являвся" у своєму блозі. Буквально вчора він розповів, що в США побився з чоловіком.

За його словами, нещодавно він почав працювати моделлю. Якось він стояв на П'ятій авеню і заманював людей відвідати магазин. Тоді він побачив дівчину, яка йому дуже сподобалося. Але, як виявилося, вона перебуває у стосунках. Її молодому чоловікові не сподобався "підкат" Топольського, за що він і отримав.

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Крім того, з'ясувалося, що цей хлопець теж працював моделлю.

"Потім ми, звичайно, обидва отримали догану за це, і нам довелося помиритися, щоб зберегти роботу", - поділився Топольський.

Втім саме після цієї історії Топольський "зник" з соцмережі.

Нагадаємо, раніше Алекса Топольського звинуватили в домаганнях. Невідома дівчина написала одній з екс-учасниць "Холостяка-12" і розповіла, як святкувала з головним героєм Новий рік. Тоді, за її словами, Алекс схиляв її до сексу і говорив про те, що жадає популярності.

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