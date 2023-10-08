До цього він мовчав про стосунки з колишньою.

Український ведучий Нікіта Добринін вперше вирішив розповісти про розлучення з Дашею Квітковою. На початку цього року блогерка повідомила про розрив стосунків з чоловіком, який обрав її у фіналі романтичного реаліті "Холостяк". Сам Добринін ігнорував тему розлучення, але нині вирішив зробити виняток.

"Я скажу так, таке трапляється інколи. Війна, стреси, інші умовив, які трапляються у пар, кризи. По-різному пари їх проходять. Головне, щоб ви були щасливими. Можливо, вже окремо, але щасливими", - зазначив шоумен в інтерв'ю для шоу "Неймовірна правда про зірок".

Окрім цього, Добринін пояснив, як нині він спілкується з Квітковою. За словами ведучого, він та його колишня дружина турбуються про свого сина Лева та беруть на себе відповідальність за дитину.

"Ми порівну на себе беремо відповідальність за сина. Ми батьки і ми маємо знаходити правильні виходи з різних ситуацій. Тому що тут мова йде не про твоє его, а саме про дитину. Я скажу, що це непросто, але це заслуга обох", - додав Добринін.

Нагадаємо, в інтерв'ю для УНІАН Квіткова нещодавно розповідала, що вона у максимально нейтральних стосунках з Добриніним. Вони спілкуються виключно заради свого маленького сина.

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