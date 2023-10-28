Телеведучий розповів, що у нього є проблеми зі здоров'ям.

Телеведучий і герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін, який розлучився з блогеркою Дашею квітковою, щиросердно зізнався, чи піде фронт боротися з російськими окупантами. Він зазначив, що поки ще повістку не отримував.

Він не виключає, що йому доведеться піти на фронт. За його словами, вибору немає, і всі чоловіки будуть воювати.

Водночас телеведучий розповів, що у нього є певні проблеми зі здоров'ям, але він не збирається робити довідку, щоб уникнути мобілізації.

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"Я не буду робити довідку про інвалідність, хоча у мене є певні проблеми зі здоров'ям, і мама - лікар, але вона ні... навряд чи через неї можна було б. Я б це спеціально ні в якому разі не став робити. Щоб придумати собі хвороби? Ні", - заявив Добринін.

Крім того, він нагадав, що зараз на фронті знаходиться його двоюрідний брат, якого "холостяк" намагається підтримувати, організовуючи збори для покупки всього необхідного.

"Поки я його підтримка. Коли він пішов служити, то потрібно було різко зібрати 54 тисячі гривень за один день, щоб забезпечити його бронежилетом, каскою, окулярами. Також збираю донати", - підсумував телеведучий.

Війна в Україні - чим займався Добринін у перші дні

Микита Добринін одразу після повномасштабного вторгнення РФ пішов добровольцем захищати Україну і нерідко показував у себе в блозі деякі "робочі" моменти.

Він ніс службу в найнапруженіші для Києва та області місяці в лавах территріальної оборони. Коли ситуація в регіоні змінилася, Добринін зайнявся волонтерством.

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