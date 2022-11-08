У мережі з'явилося відео, де він обіймається з Наталією Валевською.

Українська співачка Наталія Валевська, відома завдяки участі в проекті "Шанс", ще недавно шокувала шанувальників новиною про розлучення з чоловіком Володимиром Пригладем, а зараз оприлюднила романтичне відео з хореографом венесуельського походження Амадором Лопесом.

У кадрі вони прогулюються вуличками Іспанії, тримаючись за руки. В один прекрасний момент Амадор обіймає Наталю, а вона відповідає йому взаємністю.

"Здається, я люблю цього хлопця", - підписала відео Валевська.

Відео дня

У коментарях "з'явився" і сам Лопес. Він залишив емодзі у вигляді сердечка і поцілунку. Ймовірно, між ними не просто дружба, а більш серйозні стосунки. Варто зазначити, що вони мають дуже щасливий вигляд.

Особисте життя Наталії Валевської

3 червня 2022 року на своїй сторінці в Instagram знаменитість оголосила про те, що розлучається зі своїм чоловіком Володимиром Пригладем після 18 років шлюбу.

"У такі важкі для нашої країни часи повинна повідомити вам, що ми з Володимиром розлучилися", - написала Наталя.

Вона додала, що вони залишилися в хороших відносинах. Однак її продюсуванням він займатися більше не буде.

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