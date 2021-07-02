Шоумен і ведучий проекту 1+1 "Твій день" прокоментував перемогу Maneskin і розповів про те, чого не вистачало на "Євробаченні" цього року.

Тимур Мірошниченко, який вже 12 років є голосом "Євробачення", розповів про те, хто може представити Україну на Євробаченні-2022 і назвав умови для перемоги. На думку ведучого, брати участь у конкурсі може той, хто докладе зусиль і проявить бажання. Важливо лише створити якісний музичний продукт.

Про це Тимур Мірошниченко розповів у ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

"А хто це буде виконувати? Це може бути і абсолютно молодий артист, який придумає в перший раз щось подібне, або може бути вже відомий артист, який просто вирішив трішечки вийти із зони комфорту і спробувати свої сили ще й в цьому конкурсі. Абсолютно не має значення", - розповів Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко також поділився своїми враженнями про Євробачення цього року і розповів, чого не вистачало на пісенному конкурсі. Ведучий програми "Твій день" зазначив, що ситуація з коронавірусом негативно вплинула на захід.

Читайте такожГолос "Євробачення" Тимур Мірошниченко: Поїхати на Євробачення-2022 може хто завгодно. Досить бажання і трохи зусиль"Ясна річ, що трошки хотілося б більше самого "Євробачення", тому що через карантинні обмеження жива програма була дуже скорочена, а за яскраві вистави "Євробачення" якраз всі і люблять. Адже це масовий фестиваль музики, який проходить у столиці конкурсу. Цього року все було трошки по-іншому, але все одно, для тих, хто поїхав, в Роттердам було здорово", - розповів голос "Євробачення".

Також Мірошниченко зазначив, що після конкурсу залишився приємний післясмак, який проявляється в тому, що весь світ продовжує слухати хіти, представлені на "Євробаченні".

Шоумен прокоментував і перемогу італійського гурту "Måneskin". За словами Мірошниченка, музиканти "дуже круті", а своєю участю в "Євробаченні" вони тільки підтвердили те, що їх група - одна з найцікавіших у світі.

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Автори: Діана Могилєвич, Поліна Кузенко