Рятувальники, медики і поліція вже на місці.

У Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів.

Про це у Telegram повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент - деякі будинки та на території одного з торгових центрів", - зазначив він.

За словами Кличка, рятувальники, медики і поліція вже на місці.

Кличко уточнив, що зараз рятувальники ліквідують сильну пожежу на території одного з торгових центрів.

"Наразі один загиблий. Усі служби – рятувальні, медики, поліція – працюють на місці. Інформація уточнюється", - зазначив він.

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