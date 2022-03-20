У Києві повідомляють про вибухи / фото Патрульна поліція
У Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів.
Про це у Telegram повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент - деякі будинки та на території одного з торгових центрів", - зазначив він.
За словами Кличка, рятувальники, медики і поліція вже на місці.
фото Патрульна поліція
Кличко уточнив, що зараз рятувальники ліквідують сильну пожежу на території одного з торгових центрів.
"Наразі один загиблий. Усі служби – рятувальні, медики, поліція – працюють на місці. Інформація уточнюється", - зазначив він.