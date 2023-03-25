Дружина Київстонера не стала говорити, чи спілкується її чоловік з росіянином після 24 лютого.

Відомий репер Київстонер (Альберт Васильєв), який активно будував кар'єру в Україні, а потім подружився з путіністом Бастою і почав працювати в РФ, зараз знаходиться в США. Там він живе разом зі своєю обраницею та їхньою дитиною.

Як виявилося, Kyivstoner виїхав з України вже після початку повномасштабної війни, яку понад рік тому розв'язала РФ. Аліна Боул, обраниця артиста, розповіла, як йому вдалося опинитися за кордоном.

Артист зумів спокійно виїхати, так як він є громадянином США. Однак на кордоні у нього все одно шукали український паспорт.

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"Його прикордонники впізнали і почали шукати український паспорт в речах... У нас малий плаче, холодно, зима. Тримати на цих кордонах, ну сенс... Слава богу, нормально. Ми виїхали законно, за його американським паспортом. Альберт не громадянин України, тому не було жодних підстав затримувати", - зізналася Боул в інтерв'ю Ользі Олицькій.

Також у неї запитали, чи спілкується Київстонер зі своїм другом Бастою, який підтримує путінську агресію. Виявилося, обраниця Васильєва не зуміла дати чіткої відповіді.

Боул заявила, що не буде коментувати цю тему. Вона запропонувала запитати про це у самого Київстонера. Однак обраниця репера заявила, що той все одно вважає себе українцем і навіть нібито допомагає ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що путініста Басту звинуватили у зґвалтуванні фанатки.

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