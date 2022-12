Артист виконав тільки одну пісню на своєму концерті і залишив сцену.

Італійський тенор Алессандро Сафіна повинен був виступити в Бішкеку, проте стався неприємний інцидент. Він вийшов на сцену Киргизького Національного академічного театру опери та балету імені А. Малдибаєва і повідомив глядачам, що організатори концерту не заплатили йому гонорар.

У зв'язку з цим він виконав лише одну пісню, щоб віддати данину відданим шанувальникам, і залишив сцену.

"Мені дуже шкода. Я зараз дуже злюся і нервую", - зазначив артист.

Глядачі ж ломанулися в касу вимагати повернення грошей. Як повідомляють росЗМІ, перед незадоволеними глядачами з'явилася одна з організаторів концерту і заявила, що гроші за квитки їм повернуть.

"Підходьте до каси, зробимо вам повернення. Мені нічого вам сказати. На жаль, так вийшло", - сказала вона.

Хто такий Алессандро Сафіна

Алессандро захоплюється музикою з дев'яти років. Його батьки були палкими шанувальниками опери і з самого дитинства намагалися прищепити цю пристрасть і своєму синові.

У середині 1990-х Сафіна вирішує спробувати себе в новому жанрі, який сам співак назвав "поп-опера". Успіх прийшов до Сафіни в Нідерландах, коли він взяв участь у концерті "The Night of the Proms". Сингл "Luna" з альбому "Insieme a te", що вийшов в 2000 році, протримався на вершині голландського хіт-параду протягом 14 тижнів.

Крім співочої кар'єри, Сафіна знявся в кіно. Він зіграв самого себе в серіалі "Клон" і виконав роль художника Маріо Каварадоссі.

