Прем'єра другого сезону шоу запланована на грудень.

Amazon представив перші кадри другого сезону серіалу Fallout, знятого за мотивами однойменної серії ігор. Разом з ними був опублікований і дебютний постер.

На фотографіях показані центральні персонажі історії - Люсі, Гуль і Максимус. Частина подій буде пов'язана з минулим - глядачам покажуть флешбеки Гуля, в яких він відвідує Лас-Вегас ще до ядерної катастрофи.

Також у кадрах з'явився Хенк Маклін, батько Люсі, роль якого виконав Кайл Маклахлен, відомий за "Твін Пікс". Персонаж заявлений як головний антагоніст нового сезону.

Відео дня

Прем'єра другого сезону серіалу "Фоллаут" запланована на грудень. Усі серії шоу вийдуть в один день на Amazon Prime. Крім цього, на одній з найбільших ігрових виставок світу, Gamescom, розкриють деякі деталі нового сезону.

Перший сезон Fallout отримав високі оцінки глядачів і критиків і став одним із найуспішніших проєктів Amazon останніх років. Серіал взяв нагороди за найкращу адаптацію відеоігри на The Game Awards і Golden Joystick Awards, а на "Еммі" він дійшов до фіналу в категорії "Найкращий драматичний серіал".

Раніше ми розповідали, що головний актор "Фоллаута" розкрив, скільки всього сезонів отримає хітовий серіал. За словами виконавця ролі Максимуса, з розвитком персонажів поспішати не збираються.

Вас також можуть зацікавити новини: