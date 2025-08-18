Дизайнерка вважає, що український президент вибере військовий костюм або сорочку в стилі мілітарі зі штанами.

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова, яка займається створенням одягу для президента України Володимира Зеленського, прогнозує, що на зустріч із Дональдом Трампом у Вашингтоні український лідер обере більш офіційний образ і, найімовірніше, одягне військовий костюм.

"Завтра він, найімовірніше, не з'явиться в поло", - розповіла Гасанова Fox News Digital. "... Думаю, він вибере чорний військовий костюм або сорочку в стилі мілітарі зі штанами, можливо, навіть піджак".

Після критики за свій неформальний стиль одягу Зеленський, імовірно, обере "серйозніший образ, хоча й менш символічний", вважає Гасанова.

Відео дня

"Після нещодавньої драми з "відсутністю костюма" він, імовірно, буде підходити до цього питання інакше", - сказала вона.

На відміну від багатьох політиків, в українського президента немає особистих стилістів, зазначила вона.

"Зараз він перебуває в Брюсселі і сам вирішить, що вдягнути завтра", - додала дизайнерка.

Зі свого боку експертка з ділового спілкування Наталя Адаменко в ефірі "Київ24" зазначила, що Зеленський навряд чи одягне класичний костюм на зустріч із Трампом.

"Я не думаю, що він одягне такий костюм, тому що він дав обіцянку на початку війни, що одягне цивільний костюм тільки після того, як війна закінчиться. Але минув час, і цей його мілітарі кежуал він змінив на якийсь мікс. Дивіться, він у піджаку в чорному, який стилізований, але не 100% цивільний. Але це вже і не хакі, не мілітарі-костюм", - підкреслила вона.

На її думку, президент України в такий спосіб дає знак, що йтиметься не тільки і не стільки про війну, скільки про мир.

Скандал із костюмом Зеленського

Нагадаємо, неофіційний одяг Зеленського неодноразово викликав дискусії у ЗМІ та політикумі. Найбільш скандальною була історія в лютому під час зустрічі з Дональдом Трампом, яка закінчилася грандіозною сваркою.

ЗМІ писали, що радники Трампа тоді просили команду Зеленського, щоб на зустріч український лідер прибув у діловому костюмі, однак він приїхав до Білого дому у більш формальному чорному костюмі з національним символом України.

Сьогодні Зеленський зустрічається з Трампом у Вашингтоні

Видання Bloomberg писало, що Трамп сподівається використати зустріч у Вашингтоні, щоб визначити умови потенційної мирної угоди, яку він обговорював із диктатором Володимиром Путіним на зустрічі на Алясці.

Водночас у Financial Times писали, що Зеленський на зустрічі з Трампом готовий на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту, який українці могли б прийняти.

Вас також можуть зацікавити новини: