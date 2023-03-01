Він заявив, що не давав дозволу на публікацію цього інтерв'ю.

Нещодавно український артист Іво Бобул дав інтерв'ю журналістці Еммі Антонюк, в якому висловив свою думку про сучасних жінок. Дівчина не погодила з ним, назвавши це сексистською дурницею. В результаті Бобул встав і пішов.

Пізніше в коментарі kp.ua він заявив, що не давав права Антонюк публікувати це інтерв'ю, проте вона зробила по-своєму.

"Я більше 40 років на сцені, а їй 32 роки. Це була моя власна думка. Ніхто не давав їй права публікувати це інтерв'ю. Я їй сказав, щоб вона це не публікувала, але вона не послухала. Хоче хайпанути? Вона виклала на YouТube нашу розмову телефоном. Ніхто не має права на це без дозволу. Це правило журналістики", - сказав Іво Бобул.

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Історія скандалу з Іво Бобулом

Під час інтерв'ю він сказав, що жінки дуже змінилися. За його словами, більшість з них стали меркантильними. Вони нібито вимагають від чоловіків того, що ті не можуть їм дати.

"Жінки помінялися, стали меркантильними. Думають тільки про бабки, про "жити класно", про машини. А де чоловіки можуть це взяти? Не всі можуть бути банкірами і папіками", - сказав артист.

Також він дорікнув і самій журналістці у тому, що в 32 роки вона незаміжня і у неї немає дітей, хоча, як вважає Бобул, вже час.

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