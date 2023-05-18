Гагаріна потрапила в курйоз.

Російська співачка Поліна Гагаріна не встояла на ногах і впала прямо на сцені під час свого виступу. На ролику, опублікованому в Telegram-каналі "НеМалахов", помітно, що знаменитість злякалася.

У момент падіння до неї підскочив хлопець з шоу-балету і допоміг їй встати. Після цього Гагаріна продовжила співати і танцювати.

Зазначимо, співачка вийшла на сцену в червоній міні-сукні зі шлейфом на боці. Доповнила вона образ босоніжками на високих підборах, які до того ж виявилися нестійкими.

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Курйози з Поліною Гагаріною

Під час зйомок шоу "Пісня року 2022" Гагаріна постала перед публікою з презирливим поглядом і дивною гримасою. У мережі почали жартувати, що її "поплющило".

Крім того, на передачі Comedy Club, де Гагаріна була однією з ведучих, у неї почався нервовий тік. Продюсери телеканалу не вирізали цей шматок з ефіру.

Позиція Поліни Гагаріної щодо війни в Україні

Артистка мовчить про війну в Україні. При цьому він виступає майже на всіх російських концертах. Таким чином підтримує злочинний режим Кремля.

Ще більше цинізму Гагаріній додав той момент, що раніше на сцені Лужников вона виконала пісню, яка в 2012 році стала саундтреком до фільму "Севастополь", що оповідає про події Другої світової війни.

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