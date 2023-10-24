Андрій Ісаєнко сказав, що не може зрадити людей.

Український актор, який зіграв головну роль у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", Андрій Ісаєнко розповів, як йому запропонували знятися в російському серіалі.

Така пропозиція йому надійшла під час прем'єри фільму "Кіборги", де він зіграв одну з ключових ролей.

"Мені телефоном Андрій Смирнов (російський режисер, - УНІАН) стверджував, що це нейтральна штука. Я кажу: "Ви розумієте, що я не можу. Навіть якби я хотів на все забити і спробувати все-таки вступити в ту калюжу, як я зараз розумію, але я не можу зрадити свого глядача". Тут зараз через тиждень виходить прем'єра "Кіборгів", картина про українських героїв-воїнів. І я, той же Субота, виїхав зніматися в Москву через два тижні після прем'єри. Це нечесно", - зазначив актор в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Однак, незважаючи на відмову Андрія, режисери все-таки відправили сценарій. Ознайомившись з ним, Ісаєнко лише закріпив своє небажання зніматися в подібних картинах.

"З усіх ролей мені пропонували зіграти єдиного зрадника у фільмі – хохла Колю. Я передзвонив режисерові, щоб запитати, про яку нейтральність картини він говорив. Я сказав, що ви можете грати, кого ви хочете, але я не буду. І я, в принципі, позиційно не буду їхати до вас", - додав актор.

Нагадаємо, раніше популярний російський актор побився через війну в Україні. Він вступив у суперечку з перехожим, який категорично проти повномасштабної війни в Україні, в той час як сам Олександр Ведменський підтримує злочинний режим Кремля.

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