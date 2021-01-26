Балерина вирушила зі своїм чоловіком на відпочинок.

Відома балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар відпочиває зі своїм чоловіком Олександром Стояновим на Мальдівах.

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В Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує посеред океану. Вона одягла нюдовий купальник, який практично непомітний на її тілі. Варто відзначити, що у Катерини струнка і красива фігура.

"Трудівниця-красуня заслуговує гідний відпочинок", "Як тобі йде засмага і цей приголомшливий вид", "Шикарна", - написали фанати.

Хто така Катерина Кухар:

Катерина Кухар (нар. 18 січня 1982) — українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України з 2012 року

Народна артистка України з 2018-го. З 7 липня 2020 року - директор Київського державного хореографічного училища

Кухар - одна з суддів шоу "Танці з зірками". 14 вересня 2019 року Катерина розписалася зі своїм партнером

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Автор: Діана Могилєвич