Вона зізналася, що не любить "допити" на цю тему.

Українська співачка Катерина Павленко, також відома як солістка гурту Go_A та Monokate, висловилася про питання народження дітей.

В інтерв'ю Слава+ вона сказала, що не вважає себе чайлдфрі (люди, які свідомо та добровільно вирішили не мати дітей, на відміну від тих, хто не може мати дітей через безпліддя або відкладає це на майбутнє, - УНІАН), однак в неї досі не виникало бажання мати дитину:

"Я не уявляю себе мамою. Ну, такий в мене "баг" чи особливість, я не знаю. Дуже багато хто вважає, що "баг", бо ми живемо в суспільстві, в якому, якщо в тебе немає квартири і дитини, ти якийсь не такий".

На питання, чи хвилює її цікавість інших людей до цієї теми, співачка відповіла, що негативні емоції викликають саме "допити" щодо причин небажання народжувати. "Люди, з якими я спілкуюсь, таких питань не ставлять. А з родичами все зрозуміло", - додала вона.

Нагадаємо, раніше на нетактовні питання та коментарі підписників щодо народження дітей скаржилася інша українська артистка.

