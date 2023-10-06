У актора була підозра на інфаркт.

Американського актора Кевіна Спейсі екстрено госпіталізували в Узбекистані. У зірки Голлівуду виявили дисциркуляторну енцефалопатію і остеохондроз, хоча спочатку лікарі думали, що у нього міг статися інфаркт.

Виявляється, Спейсі вирушив до Узбекистану на кінофестиваль. Судячи з усього, після секс-скандалу і судових тяжб актору доводиться задовольнятися заходами у Ташкенті, а не престижними церемоніями і гучними прем'єрами в Голлівуді.

"Актор прилетів у Ташкент, щоб взяти участь в місцевому кінофестивалі, а після цього заглянув у Самарканд. 2 жовтня під час відвідування одного з музеїв Спейсі різко стало зле: у нього стала німіти ліва рука. Спочатку медики підозрювали у актора інфаркт, проте після діагностики діагноз виявився менш страшним. Лікарі провели Спейсі ЕКГ, зробили МРТ і взяли аналіз крові. Результат показав, що у голлівудського актора підвищений рівень кортизолу і холестерину", - повідомляє російський Telegram-канал "База".

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Спейсі не залишився у лікарні і відправився додому. За даними росЗМІ, лікарі відпустили актора після того, як поставили йому діагноз. В якому він зараз стані - невідомо.

Кевін Спейсі - останні новини

Нагадаємо, нещодавно Кевін Спейсі, який двічі став лауреатом премії Оскар, було виправдано за усіма звинуваченнями в сексуальних злочинах. Четверо чоловіків стверджували, що актор їх ґвалтував і схиляв до близькості. На тлі цього кар'єра Спейсі опинилася на дні, його перестали кликати у кіно, з 2017 по 2021 роки актор сидів без роботи.

Сам Спейсі після суду, на якому його виправдали, говорив, що всі ці тяжби далися йому непросто. За словами актора, це було для нього "приниженням".

"Я думаю, що багато хто з вас може зрозуміти, що мені потрібно багато чого обдумати після того, що сталося. Я безмірно вдячний присяжним за те, що вони знайшли час, щоб ретельно вивчити всі докази і всі факти, перш ніж винесли вердикт", - говорив Спейсі.

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