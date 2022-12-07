Чоловікові стало погано. ЗМІ пишуть, що у нього підозра на запалення легенів.

ЗМІ повідомляють про те, що батько артиста-путініста Філіпа Кіркорова Бедрос був терміново госпіталізований. Його забрали на швидкій в лікарню з підозрою на запалення легенів.

У пресі пишуть, що коли 90-річному чоловікові стало погано, йому викликали лікарів. Оскільки стан Бедроса Кіркорова був важким, медики прийняли рішення про те, щоб забирати його в лікарню.

Попри свій вік, Кіркоров-старший досить часто з'являється на заходах разом зі своїм сином. Наприклад, минулого тижня він відсвяткував ювілей великим концертом у Кремлі, а пізніше його бачили на прем'єрах фільмів і на відкритті столичної ковзанки.

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Зірковий син стан здоров'я свого батька ніяк не коментував. А ось прес-секретар співака Катерина Успенська підтвердила інформацію про госпіталізацію батька Кіркорова з підозрою на запалення легенів.

Нагадаємо, американські активісти подали скаргу в Мін'юст, Мінфін та інші місцеві відомства США, з проханням заборонити росіянину Філіпу Кіркорову в'їзд на територію країни. Аргументували це тим, що артист підтримує кровожерну кремлівську політику і війну в Україні.

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