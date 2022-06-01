Королева Великобританії Єлизавета II потрапила в шторм на літаку. Проливний дощ і грім перешкодили пілоту приземлитися з першого разу, тому він пішов на друге коло. Зараз Її Величність в безпеці. Про це повідомило видання Daily Mail.
Повідомляється, що 13-місний літак королеви здійснив спробу сісти на базі RAF Northolt на північному заході Лондона. Однак через грозу, дощ і сильний вітер посадити літак з першого разу не вдалося, після чого пілот підняв судно в повітря і очікував команди диспетчера, щоб спробувати сісти вдруге.
Спікер Букінгемського палацу підтвердив дану інформацію, проте запевнив, що Єлизавета II в безпеці.
"У подібних обставинах ви нічим не ризикуєте, і було правильно перервати посадку при ударі блискавки", - розповів співрозмовник агентства Daily Mail.
Нагадаємо, після вторгнення РФ королева Єлизавета зробила "щедру пожертву" Україні. Раніше принц Чарльз, син королеви і спадкоємець престолу, назвав російське вторгнення в Україну "жорстокою агресією".
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