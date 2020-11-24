Подейкують, що цей напій є одним з улюблених алкогольних напоїв королеви Єлизавети II.

Королева Великобританії Єлизавета II запустила власну лінію алкоголю до зимових свят. 94-річна монарх буде радувати підданих авторським джином.

Міцний напій називається Sandringham Celebration Gin, пише Daily Mail.

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Відомо, що елітний напій виробляють на винокурні, що розташована в маєтку на півночі Норфолка. Місткість пляшки джина 0,5 літра.

Коштує такий "еліксир" від королеви 50 фунтів стерлінгів (близько 1900 грн). І купити його можна буде через інтернет-магазин. Причому доставка для жителів Британії буде безкоштовною.

Цікаво, що вибір джина невипадковий. Подейкують, що цей напій є одним з улюблених алкогольних напоїв королеви Єлизавети II.

Британські ЗМІ зазначають, що Sandringham Celebration Gin не перший спиртний напій, який виробляє королівська сім'я.

У липні 2020 року в Букінгемському палаці випустили колекцію джина Royal Collection Trust. Минуло всього кілька місяців, як син Єлизавети принц Чарльз почав індивідуально випускати цей же напій під маркою Highgrove.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II готується до свого 95-річчя передати кермо влади.

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Автор: УНІАН