Привітати актрису прийшли Дженніфер Еністон і Ліза Кудроу.

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс, яка зіграла Моніку Геллар, отримала значиму для акторів нагороду. На Алеї слави в Голлівуді відкрили зірку з її ім'ям. Вона стала 2750-им людиною, яку було удостоєно такою можливістю.

Підтримати і привітати актрису вирішили і її подруги по серіалу "Друзі". На відкриття зірки прийшли Дженніфер Еністон, яка зіграла Рейчел Грін, і Ліза Кудроу, яка грала Фібі Буфе.

"Дуже пишаюся нашою дівчинкою сьогодні. Я люблю цих жінок буквально кожною краплею свого серця і душі. Ліза Кудроу і я були в захваті від того, що змогли відсвяткувати її неймовірні досягнення", - написала Еністон в Instagram під фото з Кокс на Алеї зірок.

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Актриси мали дуже стильний вигляд. Всі вони обрали вбрання чорного кольору. Кокс одягла плісировану спідницю, а Еністон і Кудроу обрали штани. Усі вони доповнили свої наряди чорними пальто.

Зворушливі фото обіймів актрис з серіалу" Друзі " вразили фанатів. Вони пишуть, що Кокс, Еністон і Кудроу своїм прикладом доводять, що жіноча дружба усе ж існує. Сама Еністон супроводила добірку нових фото скріншотом з серіалу, на якому вона і її подруги обіймалися.

Кортні Кокс - що відомо про актрису

Зірці 58 років. Вона прославилася завдяки ролі Моніки в серіалі "Друзі". Також актриса знімалася у фільмі жахів "Крик". Відомо, що Кортні Кокс також знімалася в рекламі тампонів і запам'яталася тим, що першою сказала на телебаченні США про жіночу менструацію, прямо називаючи її "місячними".

У 2004 році актриса народила дочку. Зараз вона перебуває у відносинах з музикантом Джонні Макдейдом, їх роман закрутився ще в 2013 році. Також Кокс знімалася в серіалах "Місто хижачок" і "Клініка". Нині актриса зізнається, що захопилася "уколами краси".

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