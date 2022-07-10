Маруся Грицук 17 днів перебувала в окупації під Києвом.

Актор і керівник проекту "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розповів, як його колега на початку війни опинилася в окупації під Києвом, і як чоловік намагався її звільнити.

Крутоголов зазначив, що Маруся Грицук 17 днів перебувала на окупованій рашистами території без світла і зв'язку. Її чоловік оперативно почав шукати вирішення цієї проблеми, він хотів врятувати свою дружину.

"Щодо Марусі Грицук. То вона потрапила в окупацію під Києвом. Вони 17 діб просиділи без зв'язку, без світла. На 17 день її чоловік, білорус, домовився, щоб її забрати. За нею приїхав танк. Вона сіла в танк і поїхала в Білорусь. Її чоловік артист. Він просто хотів врятувати свою дружину. Ми не могли допомогти", - сказав Крутоголов у програмі "Як ти?" з Григорієм Решетником.

Нагадаємо, раніше Крутоголов з "Дизель шоу" розповів, хто з російських і білоруських артистів покине колектив.

Вас також можуть зацікавити новини: