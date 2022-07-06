Олексій Бланар визнав свою помилку.

Керівник гумористичного проекту "Дизель Студіо" Олексій Бланар, який нещодавно назвав актрису Ксенію Мішину "політичною хвойдою", визнав свою помилку і вибачився перед нею.

Він зазначив, що висловився прикро на адресу Мішиної і визнав, що чоловік не повинен собі таке дозволяти.

При цьому він додав, що не дозволить очорняти себе і "Дизель Студіо", яка допомагає Збройним силам України, територіальній обороні і простим українцям.

Крім того, Бланар сказав, що некоректно висловився на адресу Мішиної через емоції, які не зміг стримати. Хоча сам він не планував виносити все це на загальне обговорення.

"Тримав все в собі, отримав купу проблем з цукром і нервами і зараз лікуюся. Але у мене вистачить сил, щоб відповісти кому-небудь за слово "рашисти". Я не дозволю паплюжити мене і нашу студію, яка власною ціною в міру сил допомагає ЗСУ, ТРО і простим українцям, які захищають нашу Батьківщину. Яка і словом, і справами кожен день доводить – Україна понад усе! Ми - не рашисти, ми - українці, які міцно стоять на засадах вільної, незалежної і справедливої України. У кожному номері і в кожній пісні", - написав Бланар на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, нещодавно студія "Дизель Студіо" потрапила в скандал, пов'язаний з невиплатою зарплат. Реквізитор і контентмейкер студії Микола Федосенков розповів, що така проблема в компанії дійсно є.

Його вирішила підтримати українська актриса, яка в інста-сторіз написала: "Такі вчинки через букву Z в логотипі?"

На таке висловлювання Мішиної і відповів Бланар. Тоді він назвав її "політичною хвойдою". Але і реакція Мішиної не змусила на себе довго чекати.

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