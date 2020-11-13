Минулого року навколо пари ходили чутки.

Український шоумен Вова Остапчук розповів, що минулого року його запідозрили в романі з "холостячкою" Ксенією Мішиною.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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"Того року ходила плітка, що у мене роман з Ксенією Мішиною. Виходить, я встиг раніше всіх пацанів з шоу "Холостячка". Це, звичайно ж, неправда", - сказав Остапчук.

Зазначимо, що Ксенія Мішина стала головною "холостячкою" країни. Вона прийшла на проект, щоб знайти свою любов. У актриси є син Платон, з батьком якого Мішина не перебуває у стосунках.

А сам Остапчук нещодавно одружився на нотаріусі Христині Горняк. Пара влаштувала пишне весілля і вирушила у весільну подорож.

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Автор: Діана Могилєвич