Український шоумен Вова Остапчук розповів, що минулого року його запідозрили в романі з "холостячкою" Ксенією Мішиною.
Про це повідомляє "Обозреватель".
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"Того року ходила плітка, що у мене роман з Ксенією Мішиною. Виходить, я встиг раніше всіх пацанів з шоу "Холостячка". Це, звичайно ж, неправда", - сказав Остапчук.
Зазначимо, що Ксенія Мішина стала головною "холостячкою" країни. Вона прийшла на проект, щоб знайти свою любов. У актриси є син Платон, з батьком якого Мішина не перебуває у стосунках.
А сам Остапчук нещодавно одружився на нотаріусі Христині Горняк. Пара влаштувала пишне весілля і вирушила у весільну подорож.
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