Вони разом провели час.

Днями українська актриса Ксенія Мішина розповіла, що вибралася зі своїм сином Платоном на прогулянку. Зовсім випадково на вулиці вони зустріли ведучого Славу Дьоміна з його сином Владиславом.

Тоді зіркові батьки вирішили влаштувати дітям розважальну програму. Вони всі разом вирушили до Витачевської каплиці. На кадрах, опублікованих в мережі, було помітно, що Мішиній і Дьоміну весело разом. Їхні діти теж подружилися.

"Ми тут чисто випадково зустріли, дивіться, таких красивих хлопців. Вони нам обіцяли показати дуже гарне місце. Дуже цікаво", - сказала Мішина і показала Славу і дітей.

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При цьому у шанувальників викликали сумніви слова актриси про те, що вони з Дьоміним зустрілися абсолютно випадково. Тому що, коли Ксенія це говорила, Слава широко посміхнувся.

Крім того, Дьомін вчив сина Мішиної водити машину. Все це стало приводом для чуток про те, що у Мішиної і Дьоміна роман. Однак самі вони ніяк це не коментують.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла, як син реагує на її бойфрендів.

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