Багато українських артистів, які були популярні в той час, кудись зникли. Що з ними сталося - читайте в матеріалі.

Колись Марія Яремчук і Гайтана були дуже популярними, а зараз вони практично не з'являються в медіапросторі. За братами Борисенками свого часу божеволіли тисячі українок, а сьогодні про музикантів і не згадують. Куди зникли легенди 2000-х - читайте в нашому матеріалі.

Марія Яремчук

Її зірка засяяла після проекту "Голос країни", де дівчина брала участь. Ще кілька років після цього вона випускала композиції, які потрапляли не верхні рядки рейтингів, проте потім раптово кудись зникла. В одному з інтерв'ю продюсер артистки Михайло Ясинський розповів, що Яремчук виявилася не готова до такої популярності і швидко здалася.

"Вона почала розуміти, що початок виходить, але йде це все не туди. Ні, воно виходить, але може привести туди, звідки потім вже не повернутися. Вона просто вчасно це зробила. Її мудрості і здатності дивитися на ситуацію з боку вистачило для того, щоб оцінити те, що відбувається і сказати: "Ой, воно зараз буде приносити свої результати, і я вирватися з цього вже не зможу". Мені подобалося те, що ми робили. Хоча, напевно, це не відповідало її внутрішнім переживанням і внутрішньому світу", - коментував Ясинський.

Сама знаменитість в одному з інтерв'ю в 2018 році зізналася, що причиною її відходу зі сцени стала боязнь виступати. Вона навіть зверталася до фахівців, щоб щось з цим зробити.

"Я зверталася по допомогу різних психоаналітиків, і ніхто мені не міг нічого сказати! Звичайно, я психологічно здорова людина, але мені було складно виходити на сцену! У мене починалися панічні атаки. Я не соромлюся про це говорити! Були випадки, коли я не виходила на сцену, хоча для мене це взагалі незрозуміло, адже я завжди рвалася туди! Для мене кожен вихід на сцену - це як маленька смерть, як Голгофа! Німіє тіло, хочеться бігти", - говорила Марія Яремчук.

Брати Борисенко

Від близнюків з "Фабрики зірок" божеволіли тисячі дівчат. Саме після цього проекту вони почали свою успішну співочу кар'єру, гастролювали по країні. Їхны найбільш відомі композиції - "Колдовала зима" і "Звездный берег".

У певний момент обидва брати прийняли рішення займатися особистим життям, через що на творчість взагалі не залишилося часу.

Після тривалої паузи Саша і Вова почали виступати в дуеті "BRO", проте колишню популярність повернути не вдалося.

Гайтан

Колись її хіти "Шаленій", "Два вікна" або "Самотня боса" дзвеніли з кожної праски, але потім артистка кудись несподівано зникла. Як відомо, шоу-бізнес не терпить пауз або тривалих відпусток, тому знову вибратися на Олімп популярності практично нереально.

У 2012 році Гайтана представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", але зайняла там 15 місце.

Мабуть, поразка стала сильним ударом для зірки, після чого вона стала поступово пропадати з екранів. У 2016 році Гайтана вийшла заміж, ще через рік стала мамою. Після цього співачка прийняла для себе рішення поставити сім'ю на перше місце.

Lama

Виконавиця хіта "Ангел" після приголомшливої популярності в 2000-х вирішила проміняти шоу-бізнес на тихе сімейне щастя. Відомо, що вона придбала будиночок в Київській області, куди переїхала, щоб насолоджуватися тишею і медитувати.

До слова, після 24 лютого вона все ж з'явилася на горизонті, присвятивши українському народу і ЗСУ пісню "Сильні люди".

Вадим Олійник

Шалену популярність і увагу тисяч фанаток Олійник завоював під час музичної діяльності в дуеті з Володимиром Дантесом. Тоді всі наспівували їхні хіти "Ты зря ему дала", "Мне уже 20", "Девочка Оля" та інші.

У 2015 році Олійник почав сольну кар'єру під псевдонімом Oleynik, проте такої запаморочливої популярності вже не було. Цьому навіть присвячений гумористичний номер в шоу "Ліга сміху", де Дантес був суддею.

Нагадаємо, Харчишин розповів, куди зник Олег Винник і як він допомагає Україні під час війни.

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