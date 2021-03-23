У січні ведуча зламала крижову кістку.

Відома російська телеведуча Лера Кудрявцева, яку напередодні екстрено госпіталізували, розповіла про результати обстеження та своє самопочуття.

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«Вчора на зйомках стало х***венько, дихати важко, біль у грудях, туман в голові. Відвезли на «швидкій». Їхати з мигалками той ще стрес та відчуття, що все – припливли», – зазначила вона.

«За підсумком всіх обстежень – здорова (ну, якщо можна в наш час бути здоровим), але, в принципі, нічого критичного. Нерви, стрес, мало відпочинку – типу того. На цьому тлі збій дає фізика, ну і ще моя чортова недовірливість та тривожність», – додала Кудрявцева.

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У січні повідомлялося, що Лера Кудрявцева зламала крижову кістку. Вона вирішила залізти на горище по сходах та впала на спину.

Тоді ж вона вдарилася головою, отримавши струс.

Після нещасного випадку Кудрявцеву госпіталізували, проте у підсумку вона вирішила лікуватися вдома.

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Автор: Катерина Шварц