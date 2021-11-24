Телеведуча поділилася новим знімком у своєму Instagram.

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала нову фотографію, на якій позує в чорному топі з глибоким декольте, а її шия прикрашена стильним кольє з перлів. Цей знімок вона зробила у Флоренції, в одному з готелів, де зупинилася.

"І навіщо мені те кольє Булгарі, коли є своє... розкішне і на 55 900 євро дешевше", - підписала фото Нікітюк.

Відзначимо, що Леся сфотографувалася в спальні, яка виглядає дуже розкішно - золота люстра і столик, мармурові двері і величезне ліжко.

"Княгиня Ле", "Вишукано і ніжно", "Просто королева", "Прекрасна, як завжди", "Ти - супер", - пишуть шанувальники в коментарях.

Читайте такожСекс-символ радянського кіно потрапила до психлікарніНагадаємо, раніше Леся Нікітюк публічно потроллила Дмитра Гордона. Нікітюк заявила, що під час інтерв'ю він сидів у сімейках, бо камера знімала їх тільки по пояс.

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Автор: Діана Могилєвич