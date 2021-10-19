Лілія Ребрик на власному прикладі показала, як в 40 років бути стрункою.

Популярна українська актриса театру і кіно Лілія Ребрик, яка розповіла про хейтерство, захопила досить відвертим кадром.

Сьогодні, 18-го жовтня, теледіва на своїй особистій сторінці в Instagram опублікувала свіжий знімок.

Ребрик позувала в шовковій короткій сукні білого кольору, а зверху одягла смарагдову накидку. Наряд підкреслив її струнку фігуру. Стилісти уклали їй волосся і зробили макіяж в природних тонах.

Зазначимо, що Лілія Ребрик є мотиватором для багатьох жінок. Їй легко вдається поєднувати кар'єру на телебаченні та сім'ю. Вона у своєму пості поділилася своєю думкою з приводу того, в чому полягає жіноче щастя.

"Сьогодні Міжнародний день жіночого щастя! Що це для жінки? Бути самовпевненою і самодостатньою або, як по консервативних шаблонах, вдало вийти заміж і народити дітей? А якщо не склалося ні з одним, ні з іншим, то що жінка не може бути щасливою?

Та й взагалі-то жінкам іноді так мало потрібно для щастя: з'їсти тістечко вночі та не поправитися, або зняти високі підбори ввечері й нарешті розслабити ноги, або стягнути вузьку спідницю і змінити її на Спортивний костюм! І все-таки щаслива!", - підписала знімок теледіва.

"Наша найкрасивіша. Любимо дико", "Наша дико красива і дико кохана", "Просто красуня", — висловили свою думку інтернет-користувачі.

Лілія Ребрик: творчість і особисте життя

Лілія Ребрик після школи планувала вступати до медичного університету, проте почула по радіо новину про акторський факультет у столиці. Тоді амбітна дівчина вирішила, що стане актрисою. У 2001 році Ребрик закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Фільмографія Лілії Ребрик налічує більше 40-ка ролей в кіно і майже 30 в театрі. Також їй вдається поєднувати роботу на телебаченні.

40-річна телеведуча перебуває в щасливому шлюбі з хореографом Андрієм Диким. У пари підростають дві дочки: 9-річна Діана і 4-річна Поліна.

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Автор: Каролина Гайдук