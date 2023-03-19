Телеведуча зазначила, що нерухомість зараз на етапі будівництва - вони з чоловіком хочуть створити з неї "будинок мрії".

Українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик розповіла про будинок, який вона з чоловіком Андрієм Диким придбала незадовго до 24 лютого 2022 року. Зараз нерухомість ще не готова до заселення - будівництво було припинено через бойові дії. Зіркове подружжя хоче створити там "будинок мрії".

Деталями Ребрик поділилася в своєму Instagram-блозі і навіть показала кадри, зроблені поруч з будівництвом. Як відомо, нерухомість знаходиться в Київській області.

"В одному з інтерв'ю я розповіла, що перед початком війни ми купили будинок, назвали його "будинок мрії". Що це означало? Що ми знали, скільки у нас роботи, які у нас проекти, на що ми можемо розраховувати, планувати, мріяти. Потім почалася проклята війна і ці мрії потонули", - поділилася знаменитість з підписниками.

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Зараз вона не впевнена в завтрашньому дні, проте поки є можливість жити і насолоджуватися життям, Лілія не хоче її упускати.

"Ти не знаєш, чи вчасно продовжувати щось, чи не час? Страшно... Вкладати гроші? Продовжувати жити нормальним життям, якщо є така можливість? Але ви знаєте мою позицію - якщо живі, то потрібно жити", - додала Ребрик.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення Лілія Ребрик з дітьми поїхала на Західну Україну. Звідти вона вела і прямі ефіри ранкового шоу, поки в Києві було неспокійно. Зараз телеведуча повернулася до столиці.

Нагадаємо, Лілія Ребрик публічно привітала чоловіка з річницею шлюбу і показала їх любовну історію.

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