Знаменитість уточнила, що чула їх в ніч на 26 січня, коли росіяни в черговий раз обстріляли Київ.

Українська співачка Оля Полякова поділилася, що ніч на 26 січня для неї пройшла вкрай неспокійно. Вона чула, як прямо над її будинком у напрямку Києва пролітали іранські дрони. Знаменитість зізналася, що в цей момент їй було дуже страшно.

"Ну і ніч була... У мене газонокосарки (іранські дрони, - ред) літали прямо над головою. Так голосно і так близько ще не було жодного разу. Я пів ночі не спала", - розповіла у своєму блозі Полякова.

Артистка додала, що намагається відволікатися від думок про війну і від депресивного стану за допомогою спорту.

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"Попри те, що в нашій країні триває війна і 26 січня були ракетні удари, і я пів ночі не спала, але я вважаю, що тренуванню бути. Тим більше, до мене вже приїхав мій тренер", - поділилася в блозі Оля.

Що Оля Полякова робить під час війни в Україні

Після 24 лютого 2022 року знаменитість разом з доньками Машею та Алісою виїхала за кордон. Однак влітку вона прийняла рішення повернутися. Зараз співачка знаходиться в своєму будинку під Києвом, а дочок залишила у Великій Британії - старша там вступила до коледжу, а молодша пішла вчитися в школу.

Сама Полякова регулярно дає благодійні концерти, бере участь у зборах коштів та розповідає у своєму блозі правду про війну в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна показала "чесне" фото Полякової.

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