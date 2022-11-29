Як повідомляє МЗС Литви, поки немає ніяких підстав для внесення Лободи в список персон нон грата.

МЗС Литви хотів включити українську співачку Світлану Лободу у список персон нон грата через її неоднозначну позицію щодо війни в Україні, проте в ході розглядів з'ясувалося, що поки для цього немає ніяких підстав.

Як повідомляє Delfi, представники МЗС Литви зазначили, що зверталися до партнерів в Україні з проханням оцінити публічні заяви співачки, її поведінку перед обличчям російської агресії.

Зазначимо, перші місяці повномасштабного вторгнення Лобода мовчала про війну. І тільки після того, як її внесли до "чорного списку" артистів, які мовчки підтримують путінський режим, вона заговорила про війну.

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Співачка приїжджала в Україну та навіть відвідала рідний Ірпінь. Вона заявила, що надасть фінансову підтримку на відновлення міста. Нині знаменитість виступає на благодійних концертах.

"За попередніми даними, є ознаки для її включення список небажаних осіб. При подальшому з'ясуванні фактів стало ясно, що немає правової підстави і об'єктивних даних для її включення в список небажаних осіб. Ми правова держава, тому зараз немає підстав для прийняття такого рішення", - сказала прес-секретар глави МЗС Пауліна Левицките.

Як на це відреагувала Світлана Лобода

Співачка заявила, що її заплановані концерти в Литві відбудуться і попросила ЗМІ не підтримувати "чергове вкидання і чорний піар" в її бік.

"На сьогоднішній день, ніякої офіційної заборони на мій в'їзд до Литви немає. Мої заплановані концерти в Литві на підтримку України відбудуться. Слава Україні!"

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