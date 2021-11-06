Зараз співачка і її колишній продюсер помирилися, але співпрацювати разом вони не продовжили.

Співачка LOBODA (Світлана Лобода) висловилася про сварку і непрості стосунки з колишнім продюсером Нателлою Крапівіною. За словами артистки, скандал навколо висловлювань її подруги був непростим випробуванням їх дружби.

Про це Лобода розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Як відомо, влітку цього року продюсер проекту LOBODA оголосила, що припиняє співпрацю зі співачкою. Це сталося всього через кілька днів після скандалу Крапівіної й Кіркорова, якому заборонили в'їзд в Україну. Продюсер звинуватила російського співака в гей-пропаганді та зазначила, що таких, як він нібито раніше "пускали на шашлики".

Після скандалу Лобода сильно посварилася з Крапівіною. Вони перестали спілкуватися і співпрацювати.

"Зізнаюся, ми тільки недавно відновили спілкування з нею. Нікому іншому, напевно, я б такого не пробачила. Але вона дуже важлива для мене людина, ми споріднені душі — і приймаємо один одного такими, якими ми є", - розповіла Лобода.

Співачка багато сперечалася з Крапівіною, але продюсер так і не визнала свою провину. За словами Лободи, вона все одно пробачила подрузі, хоча та все одно залишилася при своїй думці.

Читайте такожЛобода засвітила обручку з величезним каменем і розкрила правду про свої стосунки (відео)"Я звикла до неї, Вона така людина. У неї все через конфлікт, через протест. Вона дуже різка. А потім через секунду вона удасть, що нічого не сталося. Я б нікому цього не пробачила. Ніякій іншій людині. Але вона моя рідна душа", - заявила співачка.

Зірка зазначила, що через скандал Крапівіної й Кіркорова її "облили брудом". Попри це, вона вважає продюсера майже сестрою. За словами Лободи, вона не могла не помиритися з Крапівіною, адже та хрестила її дочку і їх багато пов'язує.

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Автор: Віолетта Орлова