Співачка отримала травми під час зйомок нового кліпу.

Російська співачка Лоліта опублікувала в своєму інста-блозі ролик, в якому показалася без макіяжу і з синцями на руках. Співачка зазначила, що такі травми вона отримала під час зйомок кліпу, який вийде в кінці лютого.

Також зірка додала, що першими синці побачили гримери, які готували її до виступу в театрі "Модерн".

"Я думаю, що це на мене так дивно сьогодні гримери дивляться. Виявляється, всьому виною руки", - розповіла Лоліта.

Читайте такожБрежнєва згадала, як на кастингу "ВІА Гри" у неї запитували про зйомки в порноШанувальники припустили, що синці на тілі Лоліти - це наслідок поведінки її коханця. Більш того, в мережі думають, що вона зустрічається з абьюзером.

"Б'є, значить любить", "Лолу лупить новий бойфренд", "Синці на руках, зачіска - сексом пахне", - пишуть в мережі.

Ось тільки сама співачка поспішила спростувати ці домислі і зазначила, що її коханий не має до цього ніякого відношення.

Нагадаємо, раніше Лоліта представила спільну пісню з Костою Лакостою "По-іншому". Тоді ж зірка зізналася, що молодий український артист став їй хорошим другом, якого вона називає братом.

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Автор: Діана Могилєвич