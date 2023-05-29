Співачка трималася осторонь від інших учасників.

У травні відбувся наймасштабніший конкурс пісні Євробачення. Український гурт TVORCHI попросив усіх учасників підписати синьо-жовтий прапор, щоб потім розіграти його на благодійному аукціоні.

І якщо більшість учасників з радістю погодилися це зробити, то переможниця конкурсу Лорін - відмовилася.

Як розповіла менеджер і партнер групи TVORCHI Юлія Могилюк в коментарі "Обозревателю", Лорін стала єдиною учасницею, чийого підпису не було на українському прапорі. Вона додала, що у них спочатку не було контакту, бо шведська співачка трималася осторонь від усіх.

Відео дня

"Зате свої підписи на прапорах залишили Фінляндія, Італія, Іспанія, Литва, Франція та інші", - зазначила Могилюк.

Крім того, Могилюк розповіла, що єврофани хейтили Україну і групу TVORCHI. Вони писали про те, що наша країна перемагає через війну, тому нашим представникам доводилося пояснювати, чому ми опинилися в таких умовах і як ми виживаємо.

"На своєму внутрішньому голосуванні, де голосували єврофани кожної країни, вони поставили нас на останнє місце. Це була помста за минулорічну перемогу України, яка, на їхню думку, була незаслуженою", - зазначила Могилюк.

Євробачення-2023 - що відомо

У фіналі Євробачення перемогу здобула шведська співачка Лорін з піснею Tattoo. Пізніше в мережі розгорівся скандал, бо слухачі звинуватили її в плагіаті пісні української співачки Міки Ньютон - "В плену".

Група TVORCHI посіла на конкурсі шосте місце. Найвищий бал нам поставила Чехія. Загалом журі різних країн світу поставили TVORCHI 54 бали, а глядачі - 189.

Вас також можуть зацікавити новини: