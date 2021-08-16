Дружина Володимира Остапчука виправдалася за скандальну вечерю з опальним російським співаком Філіпом Кіркоровим. За словами Христини Горняк, артист "дуже любить Україну", а сама вона ніколи не зачіпає тему політики.
Своїм коментарем з приводу зустрічі з Кіркоровим дружина українського телеведучого поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Остапчук і його дружина провели вечерю з Кіркоровим, якому заборонили в'їзд в Україну, під час свого відпочинку в Греції. Вчинок українського артиста сильно обурив його шанувальників. Тому вони відразу ж кинулися за пошуком пояснень на сторінку до його дружини. Горняк виправдалася вельми лаконічно.
"З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн, і ось вчора виявилося, що ми відпочиваємо один від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом!",- написала дружина Остапчука.
Читайте також26-річна зірка "Татусевих дочок" народила первістка (фото)Також Горняк назвала Кіркорова "дуже відкритою і веселою людиною", від якої вона отримала масу компліментів.
"Тему політики і релігії я ніколи не обговорюю, хоча почула що Україну дуже любить", - заявила дружина українського ведучого, розповідаючи про опального Кіркорова.
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