Христина Горняк зазначила, що російський артист зробив їй безліч конкурентів.

Дружина Володимира Остапчука виправдалася за скандальну вечерю з опальним російським співаком Філіпом Кіркоровим. За словами Христини Горняк, артист "дуже любить Україну", а сама вона ніколи не зачіпає тему політики.

Своїм коментарем з приводу зустрічі з Кіркоровим дружина українського телеведучого поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Остапчук і його дружина провели вечерю з Кіркоровим, якому заборонили в'їзд в Україну, під час свого відпочинку в Греції. Вчинок українського артиста сильно обурив його шанувальників. Тому вони відразу ж кинулися за пошуком пояснень на сторінку до його дружини. Горняк виправдалася вельми лаконічно.

"З Філіпом був знайомий Вова, до речі, тільки онлайн, і ось вчора виявилося, що ми відпочиваємо один від одного в 30 хвилинах. Вирішили повечеряти разом!",- написала дружина Остапчука.

Читайте також26-річна зірка "Татусевих дочок" народила первістка (фото)Також Горняк назвала Кіркорова "дуже відкритою і веселою людиною", від якої вона отримала масу компліментів.

"Тему політики і релігії я ніколи не обговорюю, хоча почула що Україну дуже любить", - заявила дружина українського ведучого, розповідаючи про опального Кіркорова.

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Автор: Поліна Кузенко