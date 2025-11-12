Зірка зустрічається з молодшим майже на 40 років обранцем.

Культова співачка Мадонна вперше прокоментувала чутки про свої заручини з молодим обранцем. Зірка відповіла у притаманному собі саркастичному стилі.

Днями ЗМІ поширили інформацію про те, що відома артистка нібито погодилася вийти заміж за 29-річного футболіста Акіма Морріса. У своєму TikTok Мадонна оприлюднила нове відео зі своїм коханим.

Парочка розіграла момент пропозиції. Акім встає на одне коліно, тримаючи в руці каблучку. В цей час Мадонна, здивована побаченим, одягає аксесуар, який насправді виявився брелоком з футбольним м'ячиком.

"I Said Goal" (Я сказала "Гол"), - іронічно підписала кадри співачка.

Що цікаво, зірка доповнила це відео пісне RAYE - Where Is My Husband! (Де мій чоловік), чим ще більше покепкувала з чуток і тим самим остаточно спростувала їх.

Варто зазначити, що 67-річна американська співачка була заміжня двічі за зірками кінематографа. Перший шлюб Мадонни був з Шоном Пенном і тривав чотири роки. Вдруге співачка вийшла заміж за режисера Ґая Річі, від якого народила сина Рокко та всиновила хлопчика Девіда. Також у співачки є старша донька Лурдес та ще трьох названих дітей.

Наразі Мадонна зустрічається з молодим футболістом, з яким їж вже не вперше приписують заручини. Раніше у співачки помітили розкішну обручку.

