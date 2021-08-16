Співачка вважає, що ціни у пологовому будинку, де на світ з'явився її син, "доступні для кожного".

Українська співачка MamaRika, яка 2 серпня вперше стала матір'ю, розкрила вартість своїх пологів. Заява зірки здивувала мережу, адже ціна на послуги пологового будинку, де народжувала артистка, не зовсім бюджетна. Проте сама MamaRika наголошує, що вартість пологів цілком "лояльна".

Про те, скільки співачці та її чоловікові довелося витратити на пологи, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

MamaRika народжувала в одному з пологових будинків Києва. Як відомо, співачці робили кесарів розтин, проте вона чудово почуває себе після операції та не жаліється на біль. Зірка детально розповідає про пологи, а питання вартості послуг цікавить шанувальників найбільше.

"Народ, у нас був пакет комфорт, та палата стандарт плюс", - розповіла MamaRika. На сайті пологового будинку є прайс, у якому зазначено, що обраний співачкою пакет послуг коштує понад 43 тисячі гривень.

Читайте також"Помолодшала років на 10": Олю Полякову "не впізнали" на червоній доріжці кінофестивалю (фото)Сама зірка вважає, що такі ціни цілком нормальні. Вона додала, що вартість пологів "максимально лояльна та доступна для всіх". Проте не всі фанати погодились з думкою MamaRika.

За словами коментаторів, не кожна жінка може собі дозволити витратити на пологи майже 50 тисяч гривень. Проте, як зазначили користувачі, сама MamaRika могла і не сплачувати за послуги пологового будинку, адже на своїй сторінці в Instagram вона розгорнула цілу рекламну кампанію закладу.

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Автор: Поліна Кузенко