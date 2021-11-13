Співачка разом з родиною відпочиває на Мальдівах.

Українська співачка Оля Полякова ось уже кілька днів балує себе океаном, сонячними променями і смачною їжею на Мальдівах. У перший день відпустки зірка показала свої апартаменти з дерева, власний пляж і басейн. Але зараз вона разом з чоловіком і дітьми вирішила відправитися на інший острів.

"Ми переїжджаємо на інший острів. Півтори години на човні, і ми опинимося в іншому світі. А поки Маруся спить на татові як маленька. Мило", - підписала фото Оля.

Також Оля показала фото чоловіка Вадима і 16-річної дочки Марії. Відзначимо, що Полякова чоловіка нечасто "світить" в соціальних мережах.

Крім того, зірка показала свої нові апартаменти. Вони, як і попередні виконані з дерева. Є власний пляж, тераса, шезлонги. В цілому дизайн інтер'єру та екстер'єру виконані дуже стильно.

Нагадаємо, раніше 16-річна дочка Полякової захопила шанувальників фото з Мальдів.

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Автор: Діана Могилєвич