Співачка опублікувала новий знімок.

Українська співачка MARUV опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку зірка позує в чорній міні-сукні. Цікаво, що верх зроблений з напівпрозорої сітки і прикрашений рюшами. А низ сукні зроблений з чорної тканини. Варто відзначити, що під такий образ співачка не одягла бюстгальтер.

"Кльова фігура", "Шик", "Вогняна діва", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич