За її словами, тоді вони не жили разом.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна в програмі "Дорослі дівчатка" розповіла, як під час кризи у стосунках з чоловіком Тимуром Хромаєвим знайшла його листування з іншою жінкою.

У той період подружжя вирішили пожити окремо, тому Маша вирішила перевірити телефон Хромаєва. Як виявилося, йому писали багато дівчат - художниці, письменниці та інші.

"І ось вона йому там пише: "Я так би хотіла з тобою зустрітися, хоча б один вечір, хоча б якесь побачення". А він їй відповідає смайликом. Я думаю: "Бл*дь". Може, він через ввічливість відповів. А я думаю, ось нафіга взагалі відповів. Нічого, що ми вже жили по різних будинках", – розповіла Єфросиніна.

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Однак зараз телеведуча каже, що своєму партнеру потрібно довіряти. Вона зазначила, що у стосунках важливо, щоб партнери одне одного чули.

За словами Єфросиніної, до повномасштабного російського вторгнення у них з Тимуром з цим були проблеми, проте після 24 лютого 2022 року він сильно змінився. Тому їхні стосунки налагодилися.

"У нас були, і з його боку, і з мого боку, в кризових ситуаціях ці кінчені моменти, коли ми підглядали телефон. Ми з Тимуром тоді зрозуміли, хочеш втратити партнера, залазь в його телефон", - каже Маша.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна чесно зізналася про проблеми з чоловіком.

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