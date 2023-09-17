Дізнайтеся, скільки за концерти беруть, зокрема, Дорофєєва та Білик.

Блогерка Shubaua у TikTok розкрила вартість виступів багатьох українських зірок на корпоративах. Вона розповіла, скільки за 45-хвилинний концерт беруть Ірина Білик, Макс Барських, Надя Дорофєєва та інші артисти.

Так, аби замовити виступ Білик, стверджує блогерка, доведеться заплатити 300 тисяч гривень. Як виявилося, 45-хвилинний концерт співачки має доволі "бюджетний" вигляд на тлі "цінників" від інших артистів.

Приблизно стільки ж бере за корпоративи реперка Alyona Alyona. Свій виступ вона оцінила у 8 тисяч доларів (приблизно 295 тисяч гривень), розповіла блогерка.

Тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров виставив ще більший "цінник". Він оцінив свій 45-хвилинний виступ у 15 тисяч доларів (понад 550 тисяч гривень). Але це ще не найвища вартість.

Також блогерка розповіла, скільки коштує виступ ще однієї тренерки "Голосу країни" - Наді Дорофєєвої. Вона бере за 45-хвилинний корпоратив вже 20 тисяч доларів (майже 740 тисяч гривень).

Ще більше бере Оля Полякова. Свій виступ "королева ночі" оцінює майже у мільйон гривень. За словами блогерки, за концерт Полякової потрібно заплатити 25 тисяч доларів (приблизно 920 тисяч гривень).

Але і це ще не найвищий "цінник". Як виявилося, найбільше за корпоративи бере Макс Барських. Свій 45-хвилинний виступ артист оцінив у 50 тисяч доларів (приблизно 1 мільйон 800 тисяч гривень).

Проте чи входить до таких "цінників" трансфер - невідомо. Ймовірно, окрім оплати за виступ замовникам потрібно сплачувати дорогу зірки, її проживання та усі умови за райдерами.

Нагадаємо, нещодавно продюсер розповів, скільки заробляє Макс Барських. За його словами, суми просто "космічні".

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