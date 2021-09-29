Музикант Ігор Наджиєв поскаржився на Пугачову, яка доклала руку до його зникнення з шоу-бізнесу.

Російський музикант Ігор Наджиєв розповів, що з 90-х років його не запрошують ні на один концерт. А виною тому Алла Пугачова, яка нібито доклала руку до його зникнення з телеекранів.

Про це повідомляє Sobesednik.ru.

"Так, моє прізвище викреслено. Нещодавно вдруге мене покликали на шоу "Ти - суперстар", але моя участь з незрозумілих причин зірвалася. Я знаю, що мене, наприклад, ніколи не покличуть на "Перший канал" в проект "Три акорди"", - сказав Ігор.

За словами Наджиєва, Примадонна вважала його найголовнішим конкурентом її екс-чоловіка Філіпа Кіркорова. Тому вона і зробила все можливе, щоб його не запрошували на великі концерти. Також він зазначив, що не ображається на Пугачову, бо у нього є свій фан-клуб і в принципі йому є чим зайнятися.

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"Я щомісяця даю сольні концерти в одному легендарному клубі-ресторані Москви. Мої виступи дуже тривалі, останнім часом співаю по 43 пісні за концерт. Таке у нас ніхто не робить. На мене приїжджають люди з інших міст", - каже артист.

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Автор: Діана Могилєвич