Андрій Задворний неоднозначно відреагував на звинувачення фоловерів.

Нещодавно стало відомо, що після фіналу шоу "Холостячка" Андрій Задворний кинув Злату Огнєвіч, пояснивши це тим, що у нього зникли до неї почуття.

У мережі з цього приводу розгорілися палкі суперечки, адже шанувальники спочатку критикували вибір Злати. Так, він вирішив в черговий раз відповісти на хейт в своєму інста-блозі.

"Це моє життя, я живу його так, як вважаю за потрібне. Я маю право закохатися, я маю право ревнувати і ненавидіти. Я маю право пробачити. Я маю право спробувати побудувати стосунки з дівчиною, яку вибрав я і яка вибрала мене. Я маю право розчаруватися. Я маю право на те, що у мене проходять почуття. Я маю право на те, щоб у мене щось не вийшло, при цьому, залишаючись чесним перед собою і дівчиною", - написав Задворний.

Читайте такожСукня та обручки вже обрали: Павло Зібров розповів про підготовку до весілляПізніше під цим постом з'явився коментар одного з фоловерів, який упевнений, що Андрій став геєм після першого невдалого шлюбу, від якого у нього є дочка Кіра.

"Схоже, що після першого шлюбу ви перейшли грати за іншу команду. Видно, що ви гей. Це справжня причина. Марго в прямому ефірі говорила, що на проекті два геї", – йдеться в коментарі.

Так, Андрій запостив цей коментар собі в сторіз і неоднозначно на нього відповів: "Ну, нарешті і мене викрили".

Нагадаємо, раніше учасник "Холостячки" Роман Васильєв влаштував любовний трикутник після проекту.

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Автор: Діана Могилєвич