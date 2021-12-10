Чоловік закрутив з двома учасницями "Холостяка".

Під час пост-шоу другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" розігралися неабиякі пристрасті. З’ясувалося, що учасник шоу Роман Васильєв закрутив роман одночасно з двома дівчатами.

Коли Роман з’явився у студії, він заявив, що не перебуває у стосунках. Однак після цього ведучий запросив учасницю 11 сезону "Холостяка", блогерку Надін Медведчук.

Дівчина зізналася, що Роман залицявся до неї. Він дарував Надін квіти, писав романтичні повідомлення. За словами блогерки, вони проводили час разом, цілувалися та відверто говорили про стосунки.

Читайте такожУчасник "Холостячки" освідчився екс-дружині у пост-шоуОднак Надін випадково дізналася, що такі ж повідомлення від Романа отримує її подруга - учасниця "Холостяка" Саша Миколюк.

"Саша давала мені послухати голосові повідомлення, які їй надсилає Рома. І про наручники, і про те, як покарає", – зазначила Надін.

Дівчину обурила поведінка Романа. Вона зібрала всіх трьох разом, щоб обговорити ситуацію.

За словами Надін, Роман в один день цілувався спочатку з нею, а потім із Сашею.

Водночас Роман заявив, що нічого не бачить поганого в цьому. Адже він нікому нічого не обіцяв, мовляв, він - холостяк, і поки цей статус змінювати не збирається.

Як повідомляв УНІАН, переможець шоу "Холостячка" Андрій Задворний після фіналу шоу наткнувся на жорсткий хейт з боку шанувальників проекту. Та й сама Злата Огнєвіч піддалася критиці.

В результаті агресії з боку недоброзичливців Злата відписалася від Андрія в Instagram, а сам чоловік закрив свою сторінку в соціальній мережі. У зв'язку з цим у любителів реаліті виникло питання, чи разом Андрій і Злата після фіналу шоу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко