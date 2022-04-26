Концерти пройшли вже у Польщі, Німеччині і зараз продовжуються у країнах Балтії.

Українські артисти та коміки продовжують тур із благодійними концертами у країнах Балтії. Таким чином вони розповідають світові про те, що відбувається в Україні, і збирають гроші на допомогу постраждалим від війни.

Про те, як їх сприймає закордонна аудиторія, розповіла Олена Кравець в "Сніданку з 1+1".

У благодійний тур відправилися Jerry Heil, Сергій Бабкін, Дмитро Танкович, Аліна Паш, DZIDZIO, Вікторія Булітко, Євген Сморигін та інше.

Олена каже - їхня програма благодійного туру не стільки гумористична, скільки націлена розповісти про те, що переживають українці.

"У нас не зовсім розважальний концерт. У нас такі собі хроніки… хроніки люті. Ми його адаптували. Він не дуже веселий, але він дуже емоційно заряджений", - розповіла Олена.

"Люди приходять і говорять: "це круто, що ви про це говорите. Бо ми не знали, що все саме так", - ділиться Олена Кравець.

Артистка додала - своїми заходами вони підкреслюють те, що не треба забувати про війну в Україні і тим більше "звикати" до неї.

"Ми про це нагадуємо. Ні, не забувайте, це відбувається поруч з вами. Ні, не зволікайте, допомагайте. Бо здається, що так багато фондів, всі складаються грошима, всі щось перераховують, ніби й без мене буде на що купувати гуманітарну допомогу або захист для наших хлопців. Але ні, кожен має бути частиною добра", - підкреслила Олена Кравець.

Нагадаємо, Полякова звернулася до президента Туреччини з проханням врятувати жителів Маріуполя.

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