Олена Зеленська чесно зізналася, що у 19-річної Олександри є хлопець.

Перша леді Олена Зеленська відверто розповіла про старшу доньку Олександру. Вона поділилася тим, що у 19-річної дівчини з'явився хлопець.

"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком шоковані тим, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка вже не маленька дівчинка. Так що життя триває", – розповіла Олена Зеленська в інтерв'ю виданню The Economist.

При цьому, коли у першої леді України запитали, чи приємно спостерігати за щасливою дочкою, вона з посмішкою відповіла: "Але стресово".

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У президентського подружжя, крім 19-річної дочки Олександри, є ще 10-річний син Кирило.

Життя першої леді України в умовах війни

Олена Зеленська у вересні відверто розповіла про життя своєї родини в умовах повномасштабної війни, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія. Перша леді зізналася, що на повноцінний сон у неї немає часу.

Зеленську підтримують друзі, також вона надихається історіями українців. Кожен день, під час трагедій і сумних подій, завжди є історія героїзму і порятунку, пояснила дружина президента. І це надихає, адже так можна побачити щось світле навіть у темному.

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