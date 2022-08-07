Судячи по знімках, кохана Михайла знайшла спільну мову з його спадкоємцями.

Михайло Кацурін показав у себе в Instagram-stories зворушливе фото, на якому зображені його дочка і кохана жінка Надя Дорофєєва. Днями вони відвідали кафе. Також взяли з собою однорічного сина Івана. Схоже, співачка подружилася з малюками і вони відмінно її прийняли.

У своєму Instagram-профілі Надя показала зворушливий знімок Івана і Михайла, які переглядаються.

"Чоловіки на нараді", - підписала Дорофєєва.

Нагадаємо, нещодавно екс-дружина Михайла Дар'я Кацуріна заявила, що вона прийняла рішення жити на дві країни - Україну і Польщу. Рішення далося їй непросто, проте воно прямо пов'язане з тим, що на Батьківщині зараз малюкам залишатися не дуже безпечно.

Також УНІАН писав, що екстрасенс розповів, чому насправді розлучилися Дорофєєва і Дантес. Макс Гордєєв запевняє, що пара впустила в своє інтимне життя сторонніх людей.

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